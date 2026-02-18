Пользователи все чаще отказываются от iPhone 17 Pro Max

Флагманский смартфон iPhone 17 Pro Max неожиданно стал самым часто сдаваемым устройством в рамках программы трейд-ин среди независимых реселлеров. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на аналитиков SellCell.

По итогам анализа внутренней статистики SellCell, доля iPhone 17 Pro Max в топ-20 наиболее популярных устройств в трейд-ин выросла с 5,1% в конце ноября до 11,5% к началу февраля. Таким образом, показатель более чем удвоился менее чем за три месяца после выхода устройства на рынок.

Примечательно, что 86% сданных устройств были в состоянии «отличное» или «хорошее», что указывает на активную перепродажу вскоре после покупки. Для сравнения, iPhone 15 Pro Max и iPhone 14 Pro Max составляют около 7,3%, а iPhone 16 Pro Max и iPhone 13 — по 7,2%.

Несмотря на недавний выход, iPhone 17 Pro Max уже демонстрирует устойчивость к падению стоимости. За 145 дней средняя цена устройства в состоянии «как новое» снизилась в США на 25,4%, тогда как у iPhone 16 Pro Max падение за аналогичный период составляло около 32,5%.

По оценке SellCell, высокий показатель в трейд-ин обусловлен привлекательной остаточной стоимостью: средняя цена перепродажи модели составляет около $967,5.

Ранее сообщалось, что новый смартфон Google получит аналог Face (признан в РФ иностранным агентом) ID как в iPhone.