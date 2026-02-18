Россияне массово жалуются на сбои в работе Telegram

Telegram начал работать со сбоями у тысяч россиян. Это следует из статистики системы мониторинга сбоев DownDetector.

© Газета.Ru

По данным DownDetector, на момент публикации новости за последние сутки было зафиксировано 2841 жалоба на Telegram. Из них 1993 – за последний час. Массово жалобы начали поступать в 15:10 по московскому времени, а пик пришелся на 16:00.

Наибольшее число жалоб пришло из Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга и Москвы. Две трети отзывов (56,6%) были отправлены пользователями iOS, почти четверть (23,4%) – пользователями Android. Остальные жалобы были отправлены с Windows и MacOS.

Из комментариев следует, что у людей не загружаются медиафайлы, не отправляются сообщения а также не обновляется контент в клиенте Telegram при его запуске.

Telegram – кроссплатформенный мессенджер. Разработан в августе 2013 года братьями-программистами Николаем и Павлом Дуровыми – создателями социальной сети «ВКонтакте» (ныне VK). По данным на март 2025 года, у Telegram более 1 млрд активных пользователей в месяц.