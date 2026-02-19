Новый смартфон Google получит аналог Face ID в iPhone

Компания Google разрабатывает новую систему продвинутого распознавания лиц под названием Project Toscana, которая может появиться в смартфонах Pixel 11 и Chromebook. По данным Android Authority (AA), технология уже проходила тестирование с участием UX-специалистов в Маунтин-Вью.

© Google

Во время испытаний система работала на смартфоне Pixel с небольшим отверстием под фронтальную камеру, а также на двух прототипах Chromebook с подключаемыми камерами. Тесты проводились при разных условиях освещения, и, как утверждается, скорость работы технологии оказалась сопоставимой с Face ID на iPhone.

Конкретные технические детали не раскрываются, однако предполагается использование инфракрасных сенсоров или схожих решений, что делает систему более продвинутой по сравнению с текущей функцией разблокировки по лицу на устройствах Pixel.

Ранее Google уже экспериментировала с подобными технологиями. В серии Pixel 4 применялась система с радаром и инфракрасными камерами для 3D-сканирования лица, но позже компания отказалась от нее. В Pixel 7 вернулась базовая разблокировка через фронтальную камеру, а в Pixel 8, 9 и 10 ее улучшили с помощью машинного обучения.

Ожидается, что новая система сможет обеспечивать точную и быструю разблокировку при любых условиях освещения без необходимости размещать дополнительные видимые сенсоры на корпусе устройства. Ранее сообщалось, что Google рассматривала вариант использования инфракрасной камеры под экраном для Pixel 11, однако пока неизвестно, сохранится ли этот подход в финальной версии технологии.