Тайные разговоры Трампа и слежка за своими: что известно о взломанной системе Palantir

Хакерам удалось получить доступ к данным крупного американского разработчика программного обеспечения Palantir. IT-предприниматель Ким Дотком заявил, что в их распоряжении есть расшифровки тысяч часов переговоров президента США Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и бизнесмена Илона Маска. Как сообщает «КП», эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович, известный в Сети как «КиберДед», объяснил, что из себя представляет эта система.

Как отметил Масалович, Palantir запустили в 2003 году. Инициатором стал известный инвестор Питер Тиль, который еще в прошлом веке запустил систему электронных платежей PayPal. У бизнесмена был отдел, который занимался анализом подозрительных транзакций — со временем он понял, что у него есть возможность «посмотреть на ситуацию сверху».

В 2003 году Тиль пришел в фонд In-Q-Tel, связанный с ЦРУ, и предложил создать систему Palantir, которая должна следить за соцсетями — он ожидал, что люди сами будут выкладывать личные данные на подобные площадки. В ЦРУ заметили, что таких площадок пока нет — тогда Тиль дал Марку Цукербергу деньги на развитие Facebook* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

При этом Palantir не сразу стал успешным — в течение семи лет на него тратили миллиарды долларов. Сейчас же он представляет собой огромную систему, в которую интегрировано более 300 больших баз данных, а также около 70 баз спецслужб.

«Palantir — это огромное скопление баз и аналитики для их обработки. Очень дорогой. Им могут пользоваться только спецслужбы. В нем действительно можно найти все, что хотите», — пояснил Масалович.

Эксперт отметил, что однажды он общался с хакером, который предлагал ему «кусок Palantir» — из-за масштабности базы ее нельзя скачать целиком. При этом то, что происходит вокруг системы сейчас больше похоже на целенаправленный вброс.

«КиберДед» заметил, что ничего не мешает американским спецслужбам следить за своими гражданами. Отмечается, что следили США и за своими союзниками — например, за канцлером ФРГ Ангелой Меркель. При этом Масалович уверен, что мир «пошел не туда» еще раньше — после выхода книги «Агент 007. Лицензия на убийство».

«Что какой-то начальник департамента МИ-6, внешней разведки Великобритании, может решать, что этому человеку можно убивать подданных других стран, а можно и своей — и выдать ему лицензию на убийство. Так что дверца в беспредел со стороны спецслужб открылась гораздо раньше. И сейчас, то, что вокруг — это царство спецслужб», — заявил Масалович.

Вместе с тем он заметил, что серьезные и дальновидные политики средства связи и предметы, содержащие батарейку, с собой не носят. Важные разговоры они и вовсе проводят в «чистых» помещениях.

* принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.