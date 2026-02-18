Представлен смартфон Infinix с двумя экранами

Infinix анонсировала смартфон Note 60 Pro, который выделяется дизайном и дополнительным экраном. Об этом сообщает GSMArena.

© Infinix

Infinix Note 60 Pro оснащается процессором Snapdragon 7s Gen 4, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Отличительной особенностью смартфона стала дополнительная панель Active Matrix Display на блоке камер.

Это мини-дисплей, который отображает уведомления, поддерживает кастомизацию и вывод простых игр. Основной экран получил 6,78-дюймовую OLED-панель с разрешением 1080х2436 пикселей, частотой 144 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Аудиосистема реализована в сотрудничестве с JBL.

Основная камера с разрешением 50 Мп дополнена ультраширокоугольным модулем на 8 Мп. Аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную на 30 Вт.

Среди прочих особенностей отмечается наличие ИК-порта, защиты IP64 и Android 16 с фирменной XOS 16 и тремя обновлениями ОС и патчами безопасности на протяжении пяти лет.

Также был представлен базовый Infinix Note 60 с чипом Dimensity 7400 Ultimate, 8/256 ГБ памяти, аналогичным экраном и уменьшенной до 45 Вт зарядкой. Основным отличием стало отсутствие Active Matrix Display.