Дефицит оперативной памяти взвинтит цены на смартфоны и ноутбуки

Дефицит оперативной памяти (ОЗУ, RAM, Random Access Memory) приведет к удорожанию смартфонов, ноутбуков и игровых приставок. Об этом пишет издание The Verge со ссылкой на аналитиков.

© Газета.Ru

Ситуация на рынке ОЗУ, названная изданием «RAMageddon», усугубится в 2026 году. Аналитики отмечают, что стоимость чипов памяти за последний год выросла в несколько раз. Основной причиной называют высокий спрос со стороны компаний, развивающих технологии искусственного интеллекта (ИИ).

Цена ОЗУ в смартфоне среднего сегмента составляет около 15-20% от себестоимости, во флагманах — в 10-15%. Если ранее аналитики прогнозировали умеренный рост средней цены, то теперь ожидают подорожание до 8% в 2026 году.

По оценкам участников рынка, кризис на рынке оперативной памяти может продлиться как минимум до конца 2026 года, однако отдельные аналитики допускают более затяжной сценарий.

В связи с кризисом компания Sony рассматривает возможность переноса запуска следующего поколения PlayStation на 2028 или даже 2029 год, а Nintendo изучает возможность повышения стоимости консоли Switch 2.