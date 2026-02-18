NASA обозначило сроки новой попытки испытаний лунной ракеты

Новая попытка заправочных испытаний лунной сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) состоится 19 февраля. Об этом сообщает НАСА.

© Lenta.ru

Перед новыми тестами, согласно американскому космическому агентству, будут учтены итоги испытаний 12 февраля, выявивших проблемы в наземных системах, отвечающих за подачу жидкого водорода.

В случае успешного завершения испытаний попытка запуска ракеты SLS с кораблем Orion состоится не ранее 6 марта.

Ранее НАСА сообщило, что с февраля на март перенесло запуск пилотируемой лунной миссии Artemis II.

На борту корабля Orion в ходе испытательного полета Artemis II будут находиться астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Носитель с космическим кораблем в головной части должен отправить экипаж в 10-дневное путешествие в дальний космос, совершив пролет мимо Луны.