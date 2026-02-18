Россияне смогут увидеть Меркурий

Самая близкая к Солнцу планета - Меркурий будет видна более часа после захода светила 19-20 февраля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского госуниверситета (НГУ).

Как отметили в вузе, Меркурий редко появляется на вечернем небе. Эта планета находится ближе всего к Солнцу, в своем видимом движении по небосводу Меркурий следует за звездой и далеко от нее не отходит, поэтому в свете Солнца более слабое свечение данной планеты не заметно.

"Вторая половина февраля - благоприятное время для наблюдения самой близкой к Солнцу планеты - Меркурия. Лучшими днями являются 19-20 февраля, когда планета будет находиться на максимальной высоте надо горизонтом в момент захода Солнца и будет видна более часа после захода", - рассказали в пресс-службе.

Заведующая обсерваторией "Вега" Физического факультета НГУ Альфия Нестеренко пояснила, что потом постепенно угловое расстояние между Меркурием и Солнцем на небе начнет сокращаться.

"В итоге планета будет проводить над горизонтом все меньше времени, ее блеск начнет снижаться, и к 25-27 февраля она окончательно растворится в лучах вечерней зари", - добавила она.

По словам Нестеренко, найти маленькую планету можно сразу после захода Солнца в юго-западной части горизонта или на рассвете. В это же время чуть ниже от Меркурия заметна более яркая Венера. Обе планеты можно будет наблюдать 18 февраля, когда они будут находиться рядом с Луной.