«Отключать оппонентов»: зачем Китаю сотни тысяч спутников на орбите

Китай объявил о намерении создать к середине 2030-х годов орбитальную группировку из 203 тысяч спутников. Это в десятки раз превышает масштабы крупнейшей на сегодня сети Starlink, насчитывающей около 9600 аппаратов, передает «Царьград».

В прошлом году телеканал отмечал, что в современной геополитической гонке преимущество получит не тот, кто создаст очередной аналог Starlink, а тот, кто научится «отключать оппонентов».

По всей видимости, Пекин пришел к аналогичным выводам. Ему не обязательно, чтобы группировка выполняла полезные функции или даже управлялась. Достаточно самого факта ее наличия, чтобы на орбите не осталось места для других, говорится в публикации.

Если в условиях конкуренции с США Китай решит пойти по пути ограничения милитаризации орбиты, человечество рискует на десятилетия оказаться заблокированным на Земле. Несущиеся со скоростью 7 км/с спутники создадут плотные слои орбитального мусора, через которые невозможно будет запускать новые миссии, включая полеты к Луне и Марсу. В таком сценарии космонавтика рискует стать утерянной технологией для целого поколения.