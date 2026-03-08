Не золото: что на самом деле сделало королевство Чинча богатым

В 1532 году в перуанском городе Кахамарка испанский конкистадор Франциско Писарро и группа европейцев взяли правителя империи инков Атаульпу в заложники, что и привело к падению государства. Но до атаки брат Писарро, Педро, заметил нечто необычное: помимо самого владыки инков лишь одного человека перевозили в паланкине — и им был правитель королевства Чинча. Портал theconversation.com рассказал, почему, и при чем здесь птичий помет.

© Unsplash

Чинча на юге Перу — одна из нескольких речных долин вдоль пустынного берега, которую питают горные воды Анд, долгое время игравшие ключевую роль в орошаемом земледелии. А к 25 километрам оттуда, в море, лежат острова Чинча — источник крупнейших депозитов гуано в Тихом океане.

Гуано морских птиц — мощное органическое удобрение. По сравнению с наземными аналогами, вроде коровьего навоза, гуано содержит куда больше азота и фосфора, необходимых для роста растений. И так уж вышло, что течения у берегов Перу создают богатые рыбные места, способные поддерживать огромные колонии птиц, гнездящихся на скалистых островах. К тому же, благодаря сухому климату почти без дождей гуано не смывается осадками, что позволяет удобрениям скапливаться в кучи высотой во много метров.

Народ чинча, судя по всему, использовал это природное преимущество. В 1000-1400 годах н.э. он насчитывал 100 000 человек, которые были организованы в специализированные сообщества рыбаков, фермеров и торговцев. Оно контролировало долину до XV века, пока культура не вошла в состав Империи инков. Исторически важные депозиты гуано находились близко к островам Чинча, поэтому перуанский историк Марко Куратола в 1997-м году предположил, что птичьи удобрения были важным источником богатства королевства.

У этой гипотезы есть ряд сильных доказательств. Биохимический анализ — надежный способ идентифицировать использование удобрений в прошлом. Одно экспериментальное исследование 2012 года показало, что растения, обработанные навозом верблюдовых (лам и альпак), показывают большее содержание изотопов азота.

Анализ 35 образцов кукурузы, найденных на могилах в долине Чинча, показал аналогичный результат: большинство и впрямь содержали больше изотопов азота. Другими словами, их действительно как-то удобряли. Примерно половина прочих образцов содержала невероятно много азота — итоги совпадают с использованием гуано морских птиц.

Но птичий помет обладал и другой важностью для народа чинча. Если судить по археологическим артефактам, жители долины глубоко понимали связь между землей, морем и небом. Использование гуано и отношения народа с островами были не только практическим решением; они были частью самого мировоззрения людей. И этой природной взаимосвязи отражено в материальной культуре: на текстилях, керамике и металлических объектах чинча регулярно встречаются изображения морских птиц, рыб, волн и кукурузы.

Таким образом, чинча демонстрировали понимание целого экологического цикла. Птицы едят рыбу из океана и производят гуано, гуано удобряет кукурузу, а кукуруза кормит людей. При помощи эффективного удобрения поселения чинча повышали урожай и расширяли торговые цепочки, что помогло экономически расширить их владения. Не говоря уже о том, что продуктивность земледелия могла сделать долину желанной стратегической целью для империи инков. Чинча вошли в ее состав после «мирной» капитуляции, тем самым создав один из редких расчетливых союзов.

Хотя о сделке между инками и чинча ученые по-прежнему спорят, гуано наверняка могло сыграть важную роль в переговорах, поскольку империя была заинтересована в кукурузе, но не имела доступу к морским удобрениям.