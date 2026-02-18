Ученый сообщил о пропуске миллионов инопланетных сигналов за 65 лет

За шесть десятилетий поисков внеземных цивилизаций астрономы не зафиксировали ни одного подтвержденного сигнала. Однако, согласно новому исследованию, это может объясняться не отсутствием инопланетян, а ограниченностью наших методов наблюдения: за 65 лет мы могли пропустить миллионы инопланетных сигналов, передает The Astronomical Journal.

Астрофизик Клаудио Гримальди из Федеральной политехнической школы Лозанны построил математическую модель, оценивающую вероятность обнаружения техносигнатур за последние 65 лет. С 1960-х годов ученые провели более 200 попыток поймать радиосигналы, лазерные вспышки и инфракрасные тепловые сигнатуры, которые могли бы указывать на технологическую деятельность инопланетян. Все они оказались безрезультатными.

Гримальди применил байесовский статистический метод, учитывающий количество гипотетических сигналов, их среднюю продолжительность и радиус действия современных телескопов. Расчеты показали: если искать сигналы на расстоянии до нескольких сотен световых лет, то для их обнаружения потребовалось бы невероятное количество посланий за последние десятилетия. Для коротких сигналов это число может достигать миллионов.

Даже расширение поиска до тысяч световых лет лишь незначительно повышает шансы. Согласно модели, во всей Галактике одновременно можно ожидать всего несколько потенциально обнаруживаемых сигналов. Ученый также рассмотрел сценарии с высокой концентрацией цивилизаций рядом с Землей — для их обнаружения необходимы специфические условия.

Современные телескопы (FAST, Square Kilometre Array, VLA) способны охватить тысячи световых лет, но даже они вряд ли гарантируют быстрый успех.