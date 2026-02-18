В MacBook появится функция ограничения заряда батареи

Владельцы MacBook теперь могут контролировать износ аккумулятора благодаря новой функции в macOS 26.4, которая позволяет установить максимальный уровень заряда от 80% до 100%, что ранее было доступно только на iPhone и iPad. Это решение помогает продлить срок службы батареи, особенно при длительном подключении к сети, сохраняя баланс между автономностью и долговечностью. Об этом сообщает издание pepelac.news.

После активации ограничения система перестаёт заряжать устройство, когда заряд приближается к заданному лимиту, что снижает нагрузку на аккумулятор. При этом Apple отмечает, что Mac всё равно будет периодически заряжаться до 100% для точного отображения уровня батареи и её калибровки. Включить функцию можно в настройках системы, в разделе «Батарея», открыв дополнительные параметры зарядки.

В macOS 26.4 и iOS 26.4 также появилась новая команда в приложении «Ярлыки», позволяющая автоматизировать управление ограничением заряда. Пользователи могут настраивать сценарии, при которых лимит будет включаться или изменяться автоматически, например, в рабочее время или при подключении к определённой сети. Такая автоматизация делает функцию особенно удобной для тех, кто часто использует ноутбук за рабочим столом и редко разряжает его полностью.

Эта функция может стать полезным инструментом для замедления износа аккумулятора у MacBook, которые подолгу подключены к розетке, без потери удобства в повседневной работе. Она предлагает гибкость в настройке, помогая пользователям адаптировать зарядку под свои привычки и условия использования.