Обнаружен участок древней дороги на Таманском полуострове

Специалисты ООО «Кубаньархеология» обнаружили уникальный объект на юго-западе Таманского полуострова — участок древней дороги, ведущей к переправе через Керченский пролив. Работы проводились в ходе изучения поселения Панагия 2.

Ученые исследовали объект, представляющий собой ровик шириной от 1,5 до 5 метров и протяженностью около 400 метров. Характер рельефа позволил специалистам сделать вывод, что в VI–V веках до н.э. по этому пути перегоняли скот.

«Впервые на Таманском полуострове археологически исследован участок древней дороги большой протяженности. Его расположение полностью совпало с намеченной ранее по данным аэрофото- и космоснимков трассой древней дороги, что подтвердило перспективность использования этих методов в изучении инфраструктуры полуострова и достоверность полученных результатов», — отметил старший научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат исторических наук Борис Раев.

Как отмечают исследователи, зимой кочевые племена, в том числе скифы, переправлялись с отарами через пролив по льду — этот факт еще в древности засвидетельствовал историк Геродот.

