Создана первая карта горных хребтов на Луне

Исследователи из Вашингтонского университета в Колумбии создали первую в истории карту горных хребтов на Луне. Это сравнительно небольшие геологические объекты, которые тянутся по обширным темным равнинам спутника. Ученые отметили, что они указывают на сейсмическую активность, способную повлиять на планы человека покорить Луну. Как показал анализ карты, хребты образовались сравнительно недавно.

Ученые и раньше знали, что на Луне бывают лунотрясения. Но их связывали исключительно с гравитационным притяжением Земли и ударами метеоритов. Новое исследование указало на потенциальные дополнительные источники внутренних толчков.

Так, команда обнаружила более 1100 сравнительно молодых горных хребтов на ближней стороне лунных равнин. Их средний возраст составил 124 миллионов лет. Также ученые выявили их сходство с ранее замеченными изогнутыми холмами, известными как лопастные уступы. Эти холмы образовались из-за напряжений внутри лунной коры, и им не более миллиарда лет (возраст Луны — четыре миллиарда лет).

Горные хребты возникли вследствие тех же геологических процессов. Ученые впервые доказали, что они широко распространены по поверхности спутника Земли. Как показали новые данные, лунотрясения могут происходить на лунных равнинах, следовательно, сейсмических угроз для будущих миссий на Луну больше, чем предполагалось.

Люди снова высадятся на Луну не ранее 2027 года. Подготовка к этому ведется в рамках программы NASA Artemis, сообщает The Independent.

Ранее ученые провели анализ лунного грунта. Результаты исследования помогли раскрыть источник воды на Земле. Ученые пришли к выводу, что она возникла внутри планеты, а не была принесена метеоритами.