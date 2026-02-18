В сети посмеялись над компьютерами Windows

Пользователи компьютеров на Windows посмеялись над громоздкими зарядками, которыми оснащаются устройства. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Авторы заметили публикацию пользователя под ником adityadotdev в X, который раскритиковал персональные компьютеры (ПК). Автор выложил фотографию зарядки MacBook и зарядного устройства, которым обычно комплектуются ноутбуки с предустановленной операционной системой (ОС) Windows, — громоздкого и с длинным проводом. Пользователь подписал изображение «Первая причина перейти на MacBook» — его пост за неделю собрал 4,8 миллиона просмотров и тысячу лайков.

«Зарядное устройство для MacBook выглядит аккуратно», — поддержал автора публикации avanish_ky. «Минимализм — новая разновидность маркетинга», — заметил пользователь Nasser_kari.

Журналисты медиа Windows Latest отметили, что на пост Microsoft Surface, связанный с подразделением по выпуску компьютеров. В компании намекнули, что зарядное устройство их компьютеров тоже имеет компактные размеры: «Surface вошла в чат».

«Несмотря на правдивость заявления, комментарии полны враждебности по отношению к Microsoft и Windows, что, честно говоря, не новость», — заметили журналисты.

В сентябре компания Poco — дочерняя фирма корпорации Xiaomi — высмеяла новые смартфоны Apple. В Poco заметили, что новый дизайн iPhone 17 Pro «не новинка, а привычка» для их компании.