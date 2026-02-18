В РКН ответили, возможны ли утечки данных на фоне замедления Telegram

Рисков утечек персональных данных пользователей в случае полной блокировки мессенджера Telegram нет. Об этом заявил заместитель руководителя Роскомнадзора (РКН) Милош Вагнер в беседе с ТАСС.

«Нет, рисков не вижу», — сказал он, отвечая на вопрос.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов заявил, что публикации о блокировке Telegram 1 апреля — чушь.

Днем 17 февраля Telegram-канал Baza сообщил о якобы запланированной «тотальной блокировке» мессенджера с 1 апреля 2026 года по аналогии с ограничениями в отношении Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В Роскомнадзоре прокомментировали публикацию прежним заявлением, согласно которому ведомство продолжает последовательное введение ограничений в отношении Telegram с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан.