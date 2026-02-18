В России объявили о закрытии одного мессенджера

Компания VK закроет мессенджер «ТамТам». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

Пользователей предупредили, что в связи с закрытием сервиса авторизация по номеру телефона в «ТамТам» будет недоступна с 27 февраля. Мессенджер запустили в 2016 году, тогда он назывался «ОК сообщения», однако спустя год приложение было переименовано в «ТамТам». В 2018-м сервис стало возможно использовать независимо от соцсети «Одноклассники». Минцифры в 2022 году включило мессенджер в перечень российских аналогов зарубежных сервисов.

Ранее компания МТС объявила о закрытии своего видеохостинга Nuum, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».