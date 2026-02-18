НЛО и тайные опыты: что происходит в секретной «Зоне 51»

Бывший президент США Барак Обама сделал сенсационное заявление. В интервью блогеру Брайану Коэну он признался, что верит в существование инопланетян, хотя сам их не видел. По его словам, «они реальны», передает aif.ru.

При этом Обама упомянул знаменитую «Зону 51» — сверхсекретный военный объект в Неваде, где, по слухам, хранят инопланетные технологии. Экс-президент заверил, что пришельцев там не держат, но допустил, что информацию могут скрывать даже от глав государства.

Российские эксперты оценили заявление Обамы в беседе с изданием. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов не исключил, что от президента США действительно скрывают часть исследований. По его словам, в «Зоне 51» испытывают новейшие летательные аппараты, беспилотники и вооружения на новых физических принципах, а слухи об инопланетянах могли распространяться намеренно — чтобы отвлечь внимание от реальных разработок или социальных проблем.

Исследователь Валентин Дегтерев категоричен: никаких доказательств существования инопланетян нет. Легенды о НЛО, по его мнению, не имеют научного подтверждения и остаются частью мифологии. Более того, даже если внеземные цивилизации существуют, они могут избегать контакта с человечеством из-за его склонности к агрессии и разрушению.

Тем временем эксперт Ник Поуп, в 90-х занимавшийся расследованием дел об НЛО для Минобороны Великобритании, считает, что слова Обамы — часть кампании по подготовке общества к официальному раскрытию правды. В сообществе уфологов заявление экс-президента восприняли как сигнал: впереди могут быть новые сенсации. Ходят слухи, что США готовятся опубликовать рассекреченные файлы об аномальных явлениях.