Тайный ход Коммода: что удивило ученых под ареной Колизея

Колизей — пожалуй, один из самых популярных и хорошо изученных памятников архитектуры Древнего Рима, но археологи по-прежнему продолжают узнавать о нем новые детали. Так, недавно для посетителей впервые открылся коридор Коммода — тайный подземный ход, построенный одним из императоров. Портал popsci.com рассказал о нем подробнее.

© Unsplash

Коридор Коммода получил свое название неспроста. Древний историк Кассий Дион утверждал, что император Коммод пережил покушение в темном участке Колизея во второй половине II века н.э. Хотя этот коридор в самом деле может быть местом, где кто-то попытался убить эксцентричного правителя, у этой теории нет доказательств.

Тоннель не был частью оригинального чертежа Колизея; его построили уже после открытия арены, примерно в 100 году н.э. Его впервые обнаружили в начале 1800-х, и раскопали в 1874-м. Хотя мы знаем, что тоннель вел в императорскую ложу, неизвестно, где он начинался. Некоторые верят, что он соединен с гладиаторскими бараками, чтобы император мог взаимодействовать с бойцами перед поединками. Он также может вести к Целию — одному из семи холмов Рима, где стоял ряд императорских зданий. Но сегодня коридор Коммода перекрыт нынешней канализационной системой города.

Хотя внешняя часть тоннеля находится под землей, секция, проходящая через Колизей, была вырыта прямо в бетонном фундаменте арены — как своего рода тайный ход. Учитывая, что подобная задача была непростой, и строителям пришлось бы влезть в систему стоков амфитеатра, заказчиком проекта наверняка был кто-то очень важный.

Нынешние попытки отреставрировать и восстановить тоннель осложнили водяные повреждения. Фундамент Колизея глубиной 14 метров находится посреди целой сети подземных рек и озер. Примечательно, что коридор несколько раз ремонтировали и в античности, может даже по тем же причинам. Проблема воды наверняка причиняла головную боль и во времена амфитеатра: иначе строители не стали бы возиться с двойной стеной, чтобы не дать внешним частям стен отсыреть.

Тоннель, как и другие части Колизея, был роскошно украшен в императорские времена. В нем до сих пор сохранились железные крепления, которые крепили к стенам мрамор; позже его заменили на фреску — одну из немногих, сохранившихся в амфитеатре. А на потолке в некоторых местах остались прорези, где раньше находились металлические и стеклянные украшения, а также цветы, сделанные из гипса.

Но что увидел бы император, выйди из тоннеля в свою ложу? По мнению историков, внимание правителей было приковано не только к играм, но и к людям в аудитории. На гладиаторских играх присутствовали самые разные слои населения, поэтому император мог любоваться своим народом в миниатюре. Важным персонам, вроде послов, эмиссаров и жриц культа Весты, отводились специальные места.

За десятки лет до открытия Колизея император Август (63 до н.э. — 14 н.э.) постановил правила посадки для театров. Если их поддерживали последовавшие правители, и если Колизей тоже подпадал под эти правила, то солдаты и гражданские сидели по отдельности; женщин, мужчин, взрослых и детей тоже разделяли. Рабам приходилось стоять в строго отведенном месте, что подчеркивало наибольшую социальную пропасть древнеримского общества.

При этом зрители ожидали, что императоры тоже должны быть вовлечены в игры. Юлий Цезарь как-то раз взял с собой на арену документы, чтобы параллельно поединку уладить своего рода бумажную работу — и присутствовавшим это не понравилось.