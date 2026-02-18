Магнитная буря сегодня: геомагнитная обстановка и советы врачей

Сегодня, 18 февраля, официальный прогноз геомагнитной обстановки выглядит благоприятным. Вероятность спокойной магнитосферы составляет 68%, умеренных возмущений — 25%, и лишь 7% — риск магнитной бури, передает Life.

Однако астрономы призывают не терять бдительности. 16 февраля Солнце преподнесло сюрприз: зафиксирована вспышка класса M2.4, источник которой находится на обратной стороне звезды — за горизонтом.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ признаются: ранее эта область никак себя не проявляла, и считалось, что там «вообще ничего нет». Новый активный регион может выйти к краю солнечного диска именно сегодня, 18 февраля.

В этом случае прогнозы способны измениться за несколько часов, а скрытая угроза станет реальностью. Метеозависимым людям врачи советуют следить за самочувствием: при ухудшении состояния возможны слабость, головная боль и скачки давления.

Согласно данным, опубликованным aif.ru, 18 февраля в ряде российских городов ожидаются умеренные геомагнитные возмущения. Пик активности придется на утренние часы.

В Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Нижнем Новгороде и Казани с 6:00 до 9:00 фиксировались возмущения до 4 баллов, к полудню они снизятся до 3 баллов, а к вечеру — до 2 баллов. В Екатеринбурге и Уфе максимальные значения в 4 балла прогнозируются с 9:00 до 12:00, после чего пойдут на спад.

5 февраля на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба. В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что их уровень составил G1 (слабые бури), но в течение он доходил до уровня G2–G3.