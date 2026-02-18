WhatsApp* скопировал еще одну функцию Telegram

В мессенджере WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) появится новый механизм защиты учетных записей. В бета-версии приложения для Android с номером сборки 2.26.7.8 уже обнаружена функция установки пароля по типу PIN-кода для входа в аккаунт. Об этом сообщает издание WABetaInfo (WBI).

Новый инструмент предполагает использование отдельного пароля, который пользователь сможет задать в настройках приложения. Пароль должен содержать от шести до двадцати символов и включать как минимум одну букву и одну цифру. Система будет показывать, насколько надежной считается выбранная комбинация. При этом пароль можно будет изменить или удалить в любой момент, а его использование останется добровольным.

После ввода стандартного шестизначного кода подтверждения при входе WhatsApp будет дополнительно запрашивать пароль аккаунта. Если включена двухэтапная аутентификация, пользователю сначала потребуется ввести код 2FA, а затем пароль. Такая схема должна усложнить захват аккаунта даже в случае перехвата кода подтверждения.

Функция пароля пока находится в разработке и должна появиться в одном из будущих обновлений. После завершения тестирования ее планируют постепенно сделать доступной для пользователей.

В Telegram аналогичная функция появилась больше года назад.

