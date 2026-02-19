Объявлены европейские цены на ноутбуки Samsung Galaxy Book6

Samsung объявила европейские цены и сроки начала продаж ноутбуков серии Samsung Galaxy Book6. Устройства были представлены на выставке CES 2026.

© Samsung

Предзаказы стартуют 25 февраля, а первые поставки начнутся 11 марта. В зависимости от страны старт продаж продлится до апреля. Цены чуть больше корейских.

Разница в цене между Великобританией и странами ЕС связана с объёмом памяти. В Британии базовая версия имеет 256 ГБ, тогда как в других странах — 512 ГБ, пишут СМИ.

© Samsung

Цены следующие: