Археологи обнаружили 7500-летние луки в затопленной деревне

Под толщей воды озера Браччано (Италия) археологи обнаружили затопленное неолитическое поселение Ла-Мармотта, где сохранилась необычная коллекция деревянного оружия.

В рамках исследований, опубликованных в Journal of Archaeological Science: Reports, были проанализированы 19 целых луков, возраст которых превышает 7500 лет. Они дают уникальную возможность изучить ранние технологии стрельбы из лука.

Из какого дерева делали луки

Археоботанический анализ выявил шесть видов древесины: граб, калина, ольха, кизил, ясень и каменный дуб.

«Все луки функциональны, несмотря на отсутствие тиса. Жители Ла-Мармотты адаптировали конструкцию к свойствам каждой породы» — объясняет исследователь Л. Карузо Ферме.

Граб обеспечивает прочность на сжатие, ясень сочетает эластичность с ударопрочностью, кизил гибкий и твердый, каменный дуб долговечен, а калина подходит для формовки деталей. Даже ольха, более мягкая, могла быть эффективно использована. Экспериментальная археология подтверждает, что эти виды древесины подходят для изготовления рабочих луков.

Затопленное поселение как музей под водой

Ла-Мармотта находилась всего в 300 метрах от современного берега на глубине 11 метров. Деревянные дома и хозяйственные сооружения оказались под слоем осадка, а низкое содержание кислорода создало идеальные условия для сохранения органических материалов.

Неолитические общины Ла-Мармотты сочетали земледелие с охотой. Среди останков животных встречались олени, косули, кабаны, лисы и водоплавающие птицы. Обнаруженные кремневые и обсидиановые наконечники стрел показывают, что луки активно использовались, а не носили лишь символический характер.

«Стрельба из лука была важным элементом выживания, обеспечивая добычу на дальнем расстоянии», — отмечают исследователи.

Управление лесными ресурсами

Разнообразие древесины отражает экологическую гибкость жителей. Те же виды использовались для строительства, лодок, сельхозинструментов и охотничьего снаряжения. Нет свидетельств строгой специализации: община работала с тем, что предоставляла природа, комбинируя охоту, строительство и земледелие.

«Жители не зависели от одного "идеального" дерева. Они знали, как использовать каждый доступный вид. Такой подход напоминает современное устойчивое управление ресурсами и подчеркивает адаптивность ранних земледельцев», — поясняет Карузо Ферме.

Переосмысление неолитической технологии

Луки Ла-Мармотты показывают, как люди того времени умели сочетать старые традиции с новыми условиями. Техника стрельбы из лука сохраняла знания о лесных ресурсах, но была приспособлена к жизни земледельцев, объединяя охоту, земледелие и использование леса в единую, устойчивую систему. Эти находки дают редкий взгляд на высокий уровень мастерства и понимания природы у ранних жителей Средиземноморья.