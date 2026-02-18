Google «переизобретет» Shazam

Google, как пишут СМИ, готовит отдельное приложение, что будет автоматически распознавать музыку вокруг владельца смартфона. Сейчас эта возможность доступна на смартфонах Google Pixel и работает она в фоновом режиме.

© Google

Сейчас функция Now Playing показывает название песни и исполнителя прямо на экране блокировки, а также сохраняет историю распознанных треков. Работает при этом инструмент прямо на устройстве, без отправки записи звука в интернет.

Так, по данным 9to5Google, в коде появились упоминания о «новом приложении Now Playing», которое можно будет скачать через магазин приложений. Пока неизвестно, останется ли Now Playing эксклюзивом для Pixel или станет доступным и на других Android-смартфонах.

Запуск может состояться уже весной.