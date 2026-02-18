В ледяных кратерах Луны предложили разместить ультрастабильный лазер

В одном из самых холодных кратеров на Луне ученые планируют установить ультрастабильный лазер, чтобы повысить точность навигации и синхронизации времени на спутнике.

Ученые планируют установить сверхстабильный лазер в одном из самых холодных кратеров на Луне, чтобы обеспечить точную навигацию для посадочных модулей и луноходов, передает New Scientist.

По словам Джуна Е из JILA в Боулдере, штат Колорадо, их команда считает, что особенности лунных кратеров, находящихся в тени и отличающихся крайне низкими температурами – примерно минус 253 градуса Цельсия зимой, – идеально подходят для работы подобных лазеров.

Е объясняет: «Вся среда стабильна, это ключ. Даже в лунные лето и зиму температура колеблется лишь между 20 и 50 кельвин, что невероятно стабильно». Такая стабильность, а также практически полное отсутствие вибраций и атмосферы на Луне могут позволить создать лазер с точностью, недостижимой на Земле.

Предполагается, что лазер будет построен по схеме оптической полости из кремния с двумя зеркалами, аналогично существующим устройствам в лабораториях JILA. На Земле оптические лазеры сохраняют когерентность лишь несколько секунд, тогда как лунный аналог, по расчетам, может работать синхронно не менее минуты.

Разработка может использоваться для создания системы времени на Луне, координации спутников или даже как эталон для земных нужд: лазерный луч доходит до Земли чуть больше чем за секунду.

Эксперт Симеон Барбер из Открытого университета Британии уверен, что подобная технология повысит точность и безопасность посадок в условиях слабой освещенности у полюсов Луны, где традиционные навигационные методы применять сложно.

