Раскрыта ранее неизвестная особенность спутника Сатурна

Миссия «Кассини» помогла ученым раскрыть ранее неизвестную особенность спутника Сатурна. Энцелад — шестой по величине спутник планеты, его диаметр составляет около 504 км. Он мог бы полностью разместиться на территории Великобритании. При этом, как показало новое исследование, он распространяет электромагнитное воздействие более чем на 500 тысяч км — больше, чем расстояние между Землей и Луной.

Ученые из французской лаборатории физики плазмы проанализировали данные четырех приборов на борту «Кассини», чтобы лучше понять свойства его гейзеров. Известно, что Энцелад покрыт плотным ледяным панцирем. Но в его южном полушарии существуют трещины, и через них вылетают столбы водяного пара и частиц пыли.

Под воздействием радиации Сатурна молекулы воды становятся электрически заряженными, образуя плазму. Эта плазма взаимодействует с магнитным полем планеты-гиганта и «обтекает» спутник. Взаимодействие порождает электромагнитные волны, которые распространяются вдоль силовых линий магнитного поля, соединяющих Энцелад с полюсами Сатурна.

Новое исследование показало, что вокруг Энцелада возникла целая сеть пересекающихся магнитных структур. Электромагнитные волны достигают Сатурна, отражаются от ионосферы на его полюсах и от плазменного облака вокруг Энцелада. Каждое отражение создает дополнительные волны, формируя «решетку» пересекающихся электромагнитных структур.

В 36 случаях космический аппарат «Кассини» обнаруживал сигнатуры этих волн на расстояниях, намного превышающих первоначальные ожидания ученых. Так, из фиксировали на расстоянии 504 тысяч км от Энцелада. Исследование показало, что маленький спутник функционирует как гигантский генератор альфвеновских волн планетарного масштаба, отметили авторы научной работы. Возможно, такие же взаимодействия существуют между гигантскими планетами и их ледяными спутниками в Солнечной системе и вне ее, сообщает Geophysical Research: Space Physics.

Ранее стало известно, что на спутнике Сатурна нашли потенциально пригодную среду для жизни. Речь идет о Титане. По мнению ученых, под его поверхностью может находиться скрытый океан благоприятной температуры.