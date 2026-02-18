Названы недостатки больших смартфонов

Журналисты издания PhoneArena назвали недостатки смартфонов с большим экраном. Материал доступен на сайте медиа.

Авторы медиа отреагировали на слухи, что на рынок будут чаще выходить смартфоны с дисплеем на 7 дюймов или больше. По словам журналистов, главный минус такого устройства — его неудобно держать в руке. В качестве примера обозреватель Мариян Славов вспомнил 7,2-дюймовый смартфон Huawei Mate 20 X: «Никакие упражнения для рук не позволяли мне дотянуться до верхней части дисплея, и ни один карман джинсов не мог вместить этого монстра».

Также в материале говорится, что устройства с большим дисплеем чаще подвержены повреждениям.

«Чем больше поверхность, тем легче ее повредить, особенно если речь идет о дисплеях», — заявил Славов.

По словам специалиста, если сосредоточить силу воздействия на небольшой точечный участок дисплея, даже пластиковая кисточка может его расколоть.

При этом журналисты PhoneArena признали, что у больших аппаратов есть свои преимущества. В материале отмечается, что в свое время смартфоны с большим экраном фактически вытеснили с рынка 7- и 8-дюймовые планшеты, так как в последних не было смысла.

Ранее инсайдер под ником Digital Chat Station заявил, что на рынке смартфонов станут чаще появляться устройства с большим экраном. Размер 7 дюймов, по словам специалиста, постепенно станет новым стандартом.