Apple выпустит умные очки и аксессуары с обновленной Siri

Apple ускорила разработку новых аппаратных продуктов с интеграцией искусственного интеллекта с целью сократить отставание в технологической гонке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании.

По данным журналистов, в феврале 2026 года генеральный директор Тим Кук на внутреннем собрании сообщил сотрудникам о работе над новыми категориями устройств. Одним из приоритетных направлений стали умные очки, которые должны конкурировать с устройствами Meta (признана в России экстремистской и запрещена). В отличие от партнерской модели, реализованной Meta совместно с EssilorLuxottica, Apple решила разрабатывать оправы самостоятельно, отказавшись от сторонних брендов.

Ожидается, что устройство будет оснащено двумя камерами: одна — для фото- и видеосъемки высокого разрешения, вторая — для задач компьютерного зрения. Последняя позволит взаимодействовать с обновленным голосовым ассистентом и анализировать окружающую среду в режиме реального времени, распознавать текст с объектов и автоматически добавлять информацию в календарь.

Вторым проектом является компактное устройство формата кулона, сопоставимое по размеру с AirTag. Источники характеризуют его не как самостоятельный продукт, а как аксессуар для iPhone.

По информации Bloomberg, устройство может получить встроенные камеру и микрофон. Внутри компании его описывают как «глаза и уши» смартфона. Ранее о разработке подобного продукта сообщало издание The Information.

Третьим направлением стали наушники AirPods нового поколения. Им также приписывают наличие камеры и расширенные возможности взаимодействия с ИИ-помощником.

По данным Bloomberg, все три категории устройств разрабатываются с опорой на обновленную версию Siri.