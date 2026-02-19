Россиянам рассказали, как включить все функции AirPods на Windows

Пользователи AirPods могут активировать все функции наушников на компьютерах под управлением Windows с помощью приложения MagicPods. Решение фактически вносит функционал, ранее доступный исключительно в экосистеме Apple, сообщает Telegram-канал «В IT и выйти».

Среди поддерживаемых функций отмечают автоматическую паузу при снятии одного наушника и переключение звука на внешние динамики при снятии обоих, управление режимами шумоподавления и адаптивного звука, а также озвучивание системных уведомлений.

Пользователи также получают возможность переназначать элементы управления — кнопки, сенсорные панели и колесо Digital Crown в случае AirPods Max. Вместе с тем приложение поддерживает передачу аудиопотока с iPhone на компьютер под управлением Windows.

Помимо этого MagicPods расширяет функционал отдельных моделей наушников Samsung и Sony при подключении к компьютерам под управлением Windows.

Apple традиционно ограничивает часть функций своих аксессуаров при их использовании не только с Windows, но также Android и другими платформами.

