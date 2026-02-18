Пользователи обнаружили странную деталь глобального сбоя YouTube

Согласно данным сервиса Downdetector, пик жалоб в США превысил 320 тысяч — пользователи массово сообщали о невозможности загрузить приложение или открыть главную страницу. Примерно 56% обращений касались именно проблем с мобильным приложением, еще 18% жаловались на неработающий сайт. Однако, как выяснилось, фатальным сбой был не для всех функций платформы.

Тайваньское агентство CNA со ссылкой на Reuters передает, что отдельные видео по-прежнему открывались по прямым ссылкам. Пользователи могли смотреть уже начатые ролики и заходить в раздел подписок, но главная страница с персонализированными рекомендациями превратилась в «белый лист» либо выдавала скудные подборки из 3-4 случайных видео. Это указывает на то, что сбой затронул именно алгоритмы машинного обучения, отвечающие за формирование ленты.

Технические эксперты связывают проблему с возможными неполадками в инфраструктуре Google, которая обеспечивает работу рекомендательных систем. Показательно, что за неделю до инцидента пользователи Reddit уже жаловались на странности в работе главной страницы — их ленты заполнялись заброшенными плейлистами и трансляциями с каналов, на которые они никогда не подписывались. Тогда это списывали на тестирование новых алгоритмов.

Официального объяснения причин сбоя от представителей YouTube пока не поступало. Компания ограничилась формальным сообщением в соцсетях о том, что знает о проблеме и работает над ее устранением. К утру 18 февраля функциональность платформы постепенно восстановилась, однако инцидент вновь обнажил уязвимость глобальных сервисов, где «умные» алгоритмы оказались слабым звеном.

Ранее появилось видео, которое невозможно досмотреть до конца.