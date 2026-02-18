В России обнаружили новые виды бабочек

Ученые обнаружили на острове Фуругельма, расположенном на южной оконечности Приморского края, бабочек, которые были известны в Японии и Китае. На территории нашей страны они зафиксированы впервые, сообщает Telegram-канал ФГБУ "Земля леопарда".

Речь идет о бабочке семейства пестрянки Hedina nigra и моли-пестрянке Phyllonorycter leucocorona. Особый интерес у ученых вызвало обнаружение Hedina nigra.

Дело в том, что еще один экземпляр этой бабочки был обнаружен в коллекции Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге. Ее поймали под Уссурийском в 1961 году, однако с того времени она присутствовала в музейных фондах с неопределенным статусом. Находка же на острове Фуругельма показала, что этот вид - полноценный обитатель юга Приморья.

Как отмечают научный сотрудник лаборатории систематики насекомых ЗИН РАН Илья Махов и старший научный сотрудник лаборатории эволюционной зоологии и генетики ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Ульяна Горобейко, данные находки - лишь первые результаты работы. В запасе у ученых остается запас собранных на острове бабочек, прежде всего ночных видов, который еще только предстоит обработать.

Остров Фуругельма входит в состав Дальневосточного государственного морского заповедника, который в свою очередь является структурным подразделением ФГБУ "Земля леопарда".