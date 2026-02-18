В работе YouTube произошел глобальный сбой

Пользователи в западных странах пожаловались на сбой в работе видеохостинга YouTube. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга Downdetector.

© Газета.Ru

Наибольшее число жалоб оставили жители США — более 320 тыс. По данным платформы, 18% пользователей сообщили о сложностях с доступом к сайту, 16% — о проблемах с потоковым воспроизведением видео, еще 56% указали на некорректную работу мобильного приложения.

Отмечается, что доступ к YouTube также затруднен в Великобритании, Германии, Италии и Франции. Из Британии поступило свыше 37 тыс. жалоб о неполадках, из Германии — около 7 тыс., из Италии — более 5 тыс.

На днях журналисты Android Authority и пользователи форума Reddit обратили внимание, что компания Google усилила меры против пользователей YouTube, использующих расширения для блокировки рекламы. По сообщениям пользователей, при активированном блокировщике рекламы под видеороликами исчезают описания, а вместо комментариев отображается уведомление «Комментарии отключены». После отключения расширения элементы интерфейса восстанавливаются.