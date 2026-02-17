У россиян начали пропадать сообщения в Telegram

Российские пользователи столкнулись со странными техническими сбоями в работе мессенджера Telegram, которые проявляются в исчезновении истории переписок и серьезных ошибках интерфейса. Как сообщает РИА Новости, на главной странице приложения у части аудитории внезапно появляется заставка «нет чатов», а уже отправленные сообщения перестают отображаться в диалогах без видимых причин.

Помимо потери данных, зафиксированы аномалии при попытке смены собеседника. Программа начинает игнорировать команды и «зацикливается» на одной и той же переписке до полной принудительной перезагрузки. В сообщении говорится, что сбои носят волнообразный характер и затрагивают значительную часть мобильного сегмента сети в России.

Напомним, что ранее Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) официально предупредила о введении «последовательных ограничений» в отношении сервиса. Как пояснили в надзорном ведомстве, такие меры призваны «добиться исполнения законов РФ» от мессенджеров, которые систематически игнорируют требования властей и не обеспечивают защиту граждан. При этом в государственном органе подчеркнули, что санкции могут быть сняты только в случае полного устранения нарушений.

При этом сегодня Telegram-канал Baza опубликовал сообщение о том, что Telegram может быть полностью заблокирован с 1 апреля.