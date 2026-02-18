Мужчины и женщины 7000 лет назад: новые данные о древнем обществе Европы

Новое исследование, вышедшее в American Journal of Biological Anthropology, показало, что представления о строго разделенных мужской и женской роли в неолитической Европе являются упрощенными: археологические данные свидетельствуют о существовании довольно четких, но все же гибких гендерных моделей поведения у древних земледельцев.

© naukatv.ru

Следы на костях

Международная команда ученых во главе с археологом Себастьеном Виллотом из Национального центра научных исследований Франции проанализировала 125 скелетов взрослых людей, найденных на двух археологических памятниках эпохи неолита в Венгрии: Ференци-хата (ок. 5300–5000 г. до н. э.) и Чёсжалома (ок. 4800–4600 г. до н. э.). Ученые сопоставили микроскопические изменения на костях, которые возникают в результате повседневной деятельности, с данными о погребальных обрядах и сопровождавших умерших предметах.

Эти признаки включают микроповреждения в местах прикрепления мышц, изменения в позвонках, связанные с физическими нагрузками, и характерные следы от повторяющихся поз, например длительного стояния на коленях — все они дают представление о повседневных занятиях древних людей.

Разные гендерные роли

Результаты оказались убедительными: у мужчин значительно чаще обнаруживались повторяющиеся повреждения на доминирующей руке, указывающие на деятельность, требовавшую силовых усилий — работу с камнем, деревообработку или метание копья. Эти характерные изменения, по мнению исследователей, соответствуют традиционно «мужским» видам деятельности, документированным также в других частях Европы.

Погребальные обычаи на участке Чёсжалома также отражали социальные различия между полами. Мужчины, как правило, были похоронены на правом боку в сопровождении отполированных каменных орудий, а женщины — на левом. Следы от стояния на коленях значительно чаще фиксировались у мужчин, что также указывает на определенные виды активности и возможно на статус внутри сообщества.

Уникальная женщина

Однако исследование обнаружило и важные исключения из этой схемы. Среди погребенных была найдена женщина, похороненная с предметами, которые в других случаях ассоциировались с мужчинами. Это говорит о том, что гендерные роли в неолитическом обществе не были абсолютно жесткими и допускали исключения.

Такие комбинации данных — биологического анализа костей и археологических материалов — позволяют восстановить сложную картину социальной жизни древних людей. Ученые подчеркивают, что гендерные роли действительно существовали и были частью повседневной организации труда и социальной жизни, но их не стоит воспринимать как строго фиксированные и одинаковые во всех общинах. Напротив, уже в неолитическую эпоху общество допускало вариативность — отдельные личности могли выходить за рамки доминирующих моделей, и это проявлялось как в жизни, так и в смерти.