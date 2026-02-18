Telegram сообщил о блокировке еще десятков тысяч каналов и групп

Мессенджер Telegram, работа которого ограничивается в России, сообщил, что заблокировал еще десятки тысяч групп и каналов. Об этом говорится на сайте мессенджера со статистикой.

Уточняется, что за 17 февраля администрация платформы удалила 149 677 сообществ, распространявших противоправную информацию. В частности, речь идет о порнографических материалах и призывах к терроризму.

15 и 16 февраля мессенджер заблокировал более 422 тысяч каналов и групп с запрещенным контентом. Комментируя эти шаги со стороны Telegram, Роскомнадзор подчеркнул, что в мессенджере остаются незаблокированными более 154 тысяч сообществ, ограничить доступ к которым требовала российская сторона. В ведомстве отметили, что среди них есть в том числе экстремистские и террористические каналы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ограничение работы Telegram. Он подчеркнул, что мессенджер не выполняет российское законодательство.