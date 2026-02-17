Эксперт: масштабная утечка email угрожает банковской тайне пользователей

Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн прокомментировал крупную утечку электронных почтовых адресов объемом 6,8 миллиарда записей. Несмотря на внушительное число, эксперт подчеркнул, что далеко не все пользователи пострадали, так как многие имеют несколько e-mail аккаунтов.

Основной угрозой он видит не само количество похищенных адресов, а слабую защищенность паролей и возможность дальнейшего взлома личной информации. Современные технологии, включая искусственный интеллект, способны эффективно анализировать массивы данных, позволяя злоумышленникам подбирать пароли и вторгаться в конфиденциальные данные пользователей.

— Так что дело не в количестве. Дело в том, а сколько там паролей типа «1234». Вот в чем тут фокус. Мы все делаем и все против себя работаем, потому что сейчас уже и искусственный интеллект полез в эти дела, мы даем пищу для определения кто что есть, где чего пишет, кому пишет, какие у него пароли и так далее, — объяснил эксперт.

Букштейн особо акцентировал внимание на возможностях мошенничества в банковской сфере, где электронные письма широко применяются для авторизации и операций онлайн. Он выразил обеспокоенность тем, что попадание хакеров в личные учетные записи может привести к потере финансовой информации и незаконным денежным операциям.

Специалист призвал пользователей ответственно относиться к выбору пароля и ни в коем случае не делиться своими персональными данными в открытых источниках, сообщает сообщает Радио «Комсомольская правда».

Количество зафиксированных утечек персональных данных в России снизилось в 2025 году. Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, за год было зарегистрировано 118 случаев компрометации баз, в сеть попали более 52 миллионов записей.