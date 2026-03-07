Что на самом деле чувствуют кости в мороз — разбор ученых

Иногда, в особенно суровые морозы, может показаться, что тело промерзает прямо «до костей» — но правда ли это? Могут ли кости действительно ощущать холода? Портал theconversation.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

На самом деле, кости не могут чувствовать холод так же, как ощущают его люди. У них нет чувствительных к температуре рецепторов, которые есть на коже. И не без причины: поскольку кости находятся под множеством слоев мышц, соединительных тканей и кожи, им не очень-то и нужна «аппаратура» для фиксирования температуры.

Но это не значит, что кости совсем никак не реагируют на перепады температуры. Они могут ощущать охлаждение благодаря нервам в надкостнице — по сути, внешней оболочке костей. Многие ученые расценивают надкостницу как сетку нейронов, которая призвана чувствовать искажения или травмы костей, находящихся ниже.

Хотя краткосрочное охлаждение не представляет угрозы для костей, длительное (в течение недель) переохлаждение может укоротить их длину, снизить толщину и негативно повлиять на минеральную плотность.

Другие скелетно-мышечные ткани куда более восприимчивы к перепадам температуры и давления. Например, синевиальная жидкость, смазывающая большинство крупных суставов, при низкой температуре загустевает. Из-за этого человеку сложнее двигаться, а сами движения отдаются в суставах дискомфортом, который лишь усугубляется различными заболеваниями, вроде ревматизма или остеоартрита

Холод также вызывает сокращение тканей — суставы ощущаются более тугими и менее подвижными. Сухожилия, соединяющие мышцы с костями, твердеют; то же самое происходит со связками, которые прикрепляют разные кости друг к другу вокруг суставов.

Обе этих перемены приводят к тому, что мышцам становится сложнее двигать кости — им требуется прикладывать больше усилий, а подвижность снижается. Повышенная влажность усиливает негативный эффект, который, как правило, сопровождается сниженным кровообращением в конечностях. Организм человека активирует защитный механизм, предотвращающий падение внутренней температуры (там, где находятся важные органы) ниже оптимальной отметки в 37 градусов Цельсия.

Итого все эти изменения в механике человеческого тела приводят к повышению нагрузки или давлению на клеточные рецепторы в костях и окружающих тканях. А это может спровоцировать болевые рецепторы, чью реакцию человек может воспринять как холод.

Химия мозга тоже может играть роль. В северном полушарии планеты зимние месяцы темнее прочих, из-за чего многие люди не получают достаточно солнечного света для синтеза витамина D. Дефицит этого витамина связан с плохим состоянием костей и определенными заболеваниями, но у него есть и другие побочные эффекты. По результатам ряда исследований, недостаток витамина D также приводит к повышенной чувствительности к боли, особенно скелетно-мышечной.