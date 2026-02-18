В космосе нашли органическую молекулу

Астрономы нашли в газовом облаке, которое в будущем превратится в звезды и планеты, органическую молекулу, способную предоставить планетам компоненты для жизни, сообщает Space.com.

Результаты исследования опубликованы в Astrophysical Journal Letters.

«Стартовый набор»

Исследование под руководством астронома Юйсиня Лина обнаружило молекулу метанимина в облаке газа и пыли L1544, расположенном на расстоянии 554 световых лет.

Это облако, входящее в состав молекулярного облака Тельца, станет местом формирования звезды и ее планетной системы. По мнению ученых, молекулы метанимина могут быть основными строительными блоками для жизни на будущих экзопланетах, так как они образуются прямо сейчас в этом холодном и спокойном облаке.

Метанимин — это простая органическая молекула, играющая ключевую роль в химии жизни. Это промежуточное звено в цепочке химических реакций, между атомами и аминокислотами, из которых образуются белки. Даже если метанимин распадется, он оставляет важнейшие компоненты: углерод, водород и азот.

Открытие может помочь понять, как планеты получают свои «стартовые наборы» органических молекул, которые могут сыграть важную роль в развитии жизни.

Метанимин был найден не только в горячих областях, которые потом станут ядрами новорожденных звезд, но и в ледяных частицах, дрейфующих в пространстве. Одним из самых интересных мест, где был обнаружен метанимин, стало дозвездное ядро — плотный узел газа и пыли, который находится на грани коллапса под действием своей гравитации. Именно такие ядра, как L1544, предоставляют все необходимые ингредиенты для формирования звездных систем.

Возможное будущее звездной системы

Само облако L1544 — это спокойное место в процессе звездообразования. Его вещество постепенно движется внутрь, с более теплых краев к холодному центру, но этот процесс происходит медленно, что напоминает затишье перед будущими бурями звездообразования.

Внешние слои облака, с более низкой плотностью, где температура выше, — основное место образования метанимина. Таким образом, скорее всего, метанимин продолжит образовываться до того момента, когда облако полностью коллапсирует. Этот процесс может стать источником органических молекул, которые останутся в составе диска, из которого затем сформируются планеты.

Когда планеты будут образовываться из этого диска, они могут уже содержать ключевые компоненты для создания аминокислот, и если эти планеты окажутся обитаемыми, молекулы метанимина могут стать основой для появления жизни.