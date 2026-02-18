Infinix выпустит игровой смартфон с необычным дизайном

Портал PassionateGeekz раскрыл характеристики и дизайн игрового смартфона Infinix GT 50 Pro.

Готовящийся к выходу смартфон получит 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц.

За производительность устройства будет отвечать среднебюджетный чип MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, дополненный 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 256 или 512 ГБ.

Такое железо позволяет Infinix GT 50 Pro набирать в бенчмарке Geekbench, в базе которого засветился смартфон, 1612 баллов в одноядерном и 6686 баллов в многоядерном тесте.

Среди прочих характеристик отмечается наличие основной камеры на 50 Мп с оптической стабилизацией, которая будет дополнена ультраширокоугольным модулем с разрешением 8 Мп и дополнительным объективом на 8 Мп. Фронтальная камера получит 13-мегапиксельный датчик.

Аккумулятор емкостью 6150 мАч получит поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 45 и 30 Вт соответственно.

Точная дата презентации и стоимость Infinix GT 50 Pro пока не раскрываются.