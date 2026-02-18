Какие метеориты могут привести к глобальной катастрофе

В феврале 2013 года, 13 лет назад, в Челябинской области произошло падение метеорита. О связанных с ним исследованиях и угрозах из космоса «Вечерняя Москва» поговорила с ректором Челябинского университета Сергеем Таскаевым.

Это был самый крупный метеорит после Тунгусского, который также упал в 1908 году в России. Огромная энергия, высвобожденная во время падения (около 500 кт в тротиловом эквиваленте), произвела ударную волну, которая нанесла ощутимый ущерб зданиям во многих местах, выбив окна. Было много пострадавших, но ни одной жертвы.

— Мы с коллегами издали научный бестселлер, который наиболее полно описывает явление челябинского суперболида, — говорит Таскаев. — Впервые в истории науки нам удалось исследовать пыль, в которую превратилось 99 процентов массы метеорита во время абляции, расплавления поверхностного слоя при полете в плотных слоях атмосферы. Внутри этой пыли было найдено множество интересных материалов, которые позволяют по-другому взглянуть на датирование падения больших метеоритов в прошлом, на синтез новых материалов в экстремальных условиях и изучить гидродинамические процессы, происходящие во время движения объектов на космических скоростях. В частности, в пыли найдены очень красивые углеродные квазикристаллы, напоминающие ограненные алмазы. Они были рассеяны благодаря атмосфере Земли и ветрам по всему Северному полушарию. Так что их можно найти и на Камчатке, и в Гренландии, и во льдах Арктики.

По словам собеседника, визиты метеоритов в Челябинскую область продолжаются. В частности, в прошлом небесное тело прилетело в село Кунашак.

— Наша область становится своеобразным местом притяжения для метеоритов, — иронизирует эксперт. — В России и, наверное, во всем мире такого же аномального места по количеству зарегистрированных прилетов не найдешь. Микрофрагменты упавшего Кунашакского метеорита удалось обнаружить.

— Один из них очень интересный, — отмечает ученый. — На нем есть включения из чистого углерода. Мы обнаружили его в расплавленном состоянии. В земных условиях такого не бывает. Углерод из твердой сразу переходит в газовую фазу. Это исследование мы пока не опубликовали.

Падение космических тел, подобных челябинскому, — красочное явление. К счастью, оно не приводит к масштабным катастрофам.

— Атмосфера Землю от каменных метеоритов защищает. Это настоящая броня, которую мелкие объекты не пробивают. Они обычно взрываются на высоте 20-30 километров над поверхностью Земли. А вот железные метеориты, которых в космосе значительно меньше, очень опасны. Они практически не разрушаются в атмосфере. И могут привести к глобальной катастрофе.

От небесного тела большого размера атмосфера не спасет. Тут уже материал, из которого оно сделано, роли не играет.

— Динозавры вымерли от падения метеорита в Карибском море. В Аризоне есть кратер Бэрринджера диаметром 1250 метров и глубиной около 175. Это упал металлический метеорит и оставил огромный кратер. А самый большой кратер из известных — на Земле Уилкса в Антарктиде. У него диаметр в районе 500 километров.

Чтобы представить, сколько метеоритов в принципе падает на Землю, можно взглянуть на Луну. Ее кратеры — последствия регулярных ударов из космоса.

На Земле есть жизнь, атмосфера, эрозия, дожди, смена сезонов. Так что воронки со временем исчезают. А на Луне они консервируются, остаются на многие миллионы лет.

Микрометеориты падают на землю едва ли не каждый день. Ежеминутно выпадает космическая пыль.

— Откуда она берется? Это связано с жизнью звезд, — отвечает Таскаев. — Когда-то в окрестностях Земли взорвалась сверхновая звезда, она разбросала свою массу, газовую оболочку в космических масштабах, буквально превратилась в пыль. Из облаков пыли произошли планеты, астероиды. Интересно, что железные метеориты, о которых мы уже говорили, — это ядра сверхновых. Они находились глубоко в недрах звезды. Каменные метеориты — оболочка сверхновой. Тем и интересны такие материалы: то, что мы держим сегодня в руках, когда-то было звездой. Нас в школе учат, что это газовый гигант, который постоянно кипит. Но потрогать звезду, оказывается, реально.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Таскаев, ректор Челябинского университета, доктор физико-математических наук:

— Вероятность падения на Землю большого метеорита — 100 процентов. Ведь в истории планеты таких явлений была масса. Кратер в Антарктиде — 500 километров в диаметре. Получается, динозавры исчезли от метеорита, оставившего кратер 180 километров, а до этого сюда прилетал объект в два-три раза больше. Представляете, какие разрушения он принес? Самые опасные объекты в космосе — те, которые мы не видим. Собственно говоря, Челябинский метеорит не был зарегистрирован, и никто не знал, что он приближается. Большие тела обычно можно контролировать. Но от этого радости тоже немного.

Если к нам на всех парах мчится огромный камень, мы ничего сделать с этим не можем. Нет технологий защиты от такого рода опасностей. Есть лишь предположения, что мы, скажем, можем запустить космический корабль и сдвинуть траекторию движения.

ОЦЕНИВАЕМ РИСКИ

Ученые оценили вероятность столкновения в 2026 году с крупными небесными телами:

30 апреля 2026 года к нам прилетит астероид 2017 SH33 размером около 1 километра. Расчеты показывают, что вероятность его удара о Землю очень мала — 1 на 150 миллионов;

1 октября 2026 года нас может навестить другой гость — 10-метровый камень 2013 TP4. У него самый высокий шанс попасть по планете — 1 к 45 тысячам. По мере его приближения прогноз будет уточняться, и к осени, скорее всего, эта вероятность также снизится.

Самые опасные астероиды: