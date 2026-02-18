Космическая пыль показала, как сократился лед в Арктике за 30 000 лет

Исследователи из Вашингтонского университета выяснили, как частицы космической пыли могут рассказать о тысячелетней истории арктических льдов. Результаты исследования опубликованы в Science.

С 1979 года, когда спутники начали регулярно измерять морской лед, его площадь сократилась более чем на 42%. По мере того как лед истончается и отступает, открытая вода поглощает больше солнечного тепла, ускоряя потепление и дальнейшую потерю льда. Климатические прогнозы предполагают, что в ближайшие десятилетия летом в Арктике могут появиться периоды без льда, что повлияет на экосистемы и человечество.

«Если мы сможем понять, где и когда лед будет исчезать, это поможет предсказать изменения в экологии, рыболовстве и даже геополитике», — отметил Фрэнки Павиа, доцент кафедры океанографии, руководивший исследованием.

Следы льда в космической пыли

Космическая пыль формируется при взрывах звезд и распаде комет. Частицы, проходящие близко к Солнцу, несут особый изотоп гелий-3. Его содержание позволяет отличить космическую пыль от обычных земных осадков.

«Это как искать иголку в стоге сена. Частицы падают везде, но земля быстро их засыпает», — сказал Павиа.

Особенно ученых интересовали участки с минимальной пылью. В ледниковый период арктические отложения почти не содержали космических частиц — это указывало на устойчивый ледовый покров.

Исследователи взяли образцы морских отложений с трех арктических районов и измерили содержание космической пыли. Лед блокирует оседание частиц, открытая вода — позволяет им достигать дна. Сравнивая слои осадков, команда восстановила изменения ледового покрова за 30 000 лет.

«Наши участки охватывают разные современные зоны льда. Один близко к Северному полюсу ледяной круглый год, второй — сезонный, третий раньше всегда был покрыт льдом, а теперь иногда освобождается от него», — пояснил Павиа.

Периоды с устойчивым льдом совпадали с низким уровнем космической пыли. Когда климат потеплел, пыль снова стала попадать в осадки, показывая открытые водные поверхности.

Влияние льда на питательные вещества

Сравнение реконструкции ледового покрова с данными о питательных веществах показало, что их усвоение было максимальным при малом покрытии льда и снижалось, когда лед рос. Информацию ученые получили из микроскопических раковин фораминифер — морских организмов, которые оставляют химический след потребления азота.

«Если лед будет уменьшаться, фитопланктон станет потреблять больше питательных веществ, что повлияет на всю пищевую цепь», — отметил Павиа.

Точные причины, почему так происходит, пока не ясны. Возможно, меньше льда увеличивает фотосинтез на поверхности воды, повышая поглощение питательных веществ. Другая гипотеза — таяние льда снижает концентрацию питательных веществ в воде. Первое объяснение указывает на рост продуктивности экосистемы, второе — на перераспределение ресурсов.

Результаты исследования показывают, что космическая пыль может стать необычным, но эффективным инструментом для изучения истории формирования арктического льда и прогнозирования будущих изменений в экосистемах и климате.