«Регенерация» и «бублики» около Марса: как технологии изменят человечество

Директор по развитию и инжинирингу новых технологий компании СИБУР Владимир Бушков рассказал о технологиях будущего, освоении Марса и роли полимеров в современном мире. Наиболее интересные тезисы приводит издание «Ведомости».

По словам эксперта, человечество живет в век синтетических материалов. Полимеры превосходят традиционные сплавы по функциональности: они пригодны для многократной переработки, а их структуру можно менять на химическом уровне, добавляя свойства вроде самозаживления. Стоимость владения такими материалами ниже, чем стеклом или камнем, что расширяет их применение.

Среди технологий, которые уже стали реальностью, Бушков выделил импланты. В будущем кости можно будет протезировать суперконструкционными пластиками — они рентгенопрозрачны и не создают помех при МРТ.

Говоря о перспективах космических путешествий, Бушков упомянул проект создания орбитальных станций в форме огромных «бубликов», вращающихся для создания искусственной гравитации. Строить их планируется из полимерных материалов, которые в пять-восемь раз легче аэрокосмического алюминия, но не уступают ему по прочности. Для самой первой колонии на Марсе также понадобятся материалы со свойствами «регенерации» — самовосстанавливающиеся покрытия для защиты от радиации и механических повреждений.

Первым колонизаторам, по словам Бушкова, придется столкнуться не только с технологическими, но и с психологическими вызовами. Вероятно, это будет билет в один конец. Из-за атрофии костных тканей им потребуются операции по замене костей на синтетические импланты, которые уже существуют.