Nothing анонсирует Phone 4a после презентации Apple

Компания Nothing готовится к анонсу новых смартфонов, запланированному на 5 марта 2026 года, и активно привлекает к этому внимание. Сооснователь Карл Пей разместил в социальной сети X изображение приглашения Apple на их мероприятие 4 марта, на которое цифровым способом нанесено название бренда Nothing и дата его собственной презентации. Это явный намёк на то, что выход серии Phone 4a состоится сразу после события конкурента. Об этом сообщает издание pepelac.news.

© Nothing

Ранее компания уже публиковала загадочные тизеры с необычными образами, вызвавшие активное обсуждение в интернете. Теперь дата официального представления стала известна, хотя подробности пока не раскрываются. Согласно утечкам, ожидается появление двух моделей: Nothing Phone 4a и 4a Pro.

Предварительные данные указывают на оснащение устройств процессорами Snapdragon 7s, оперативной памятью до 12 ГБ и накопителями до 256 ГБ. Также сообщается об обновлённой камере и новой реализации фирменной подсветки Glyph. Версия Pro может получить защиту по стандарту IP65 и поддержку eSIM. Инсайдеры отмечают, что серьёзного скачка по сравнению с серией Phone 3a ожидать не стоит.

Агрессивная маркетинговая стратегия Nothing разворачивается на фоне презентации Apple, где, как ожидается, представят iPhone 17e стоимостью около 599 долларов. Предполагаемая цена Nothing Phone 4a составит примерно 475 долларов, а 4a Pro — около 540 долларов. Несмотря на различия в аудитории и позиционировании, компания явно стремится использовать информационную волну вокруг конкурента.