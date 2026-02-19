Meta* планирует выпустить умные часы

Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) планирует до конца года представить собственные смарт-часы с функциями отслеживания здоровья и встроенными возможностями искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на источники.
Устройство разрабатывается под кодовым названием Malibu 2. Его релиз ожидается раньше выхода пары очков смешанной реальности под названием Phoenix, запуск которых, как утверждается, был отложен до 2027 года в рамках пересмотра стратегии компании в сфере дополненной и смешанной реальности.
Ранее Meta уже отказывалась от выпуска собственных смарт-часов. В 2022 году проект был закрыт из-за технических сложностей и мер по сокращению расходов. Если Malibu 2 все же выйдут на рынок, компания усилит конкуренцию с Apple, которая, по слухам, работает над умными очками с поддержкой ИИ и может представить их уже в следующем году. Кроме того, на рынке носимых устройств Meta предстоит соперничать с такими производителями, как Google, Garmin, Samsung и Fitbit.
Разработка новых часов следует за запуском умных очков Ray-Ban Display, представленных компанией в прошлом году. В Meta заявляли, что спрос на устройство оказался настолько высоким, что международный запуск пришлось приостановить из-за ограниченных запасов.
* Признана в России экстремистской и запрещена