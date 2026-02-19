Meta* планирует выпустить умные часы

Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) планирует до конца года представить собственные смарт-часы с функциями отслеживания здоровья и встроенными возможностями искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на источники.

© Газета.Ru

Устройство разрабатывается под кодовым названием Malibu 2. Его релиз ожидается раньше выхода пары очков смешанной реальности под названием Phoenix, запуск которых, как утверждается, был отложен до 2027 года в рамках пересмотра стратегии компании в сфере дополненной и смешанной реальности.

Ранее Meta уже отказывалась от выпуска собственных смарт-часов. В 2022 году проект был закрыт из-за технических сложностей и мер по сокращению расходов. Если Malibu 2 все же выйдут на рынок, компания усилит конкуренцию с Apple, которая, по слухам, работает над умными очками с поддержкой ИИ и может представить их уже в следующем году. Кроме того, на рынке носимых устройств Meta предстоит соперничать с такими производителями, как Google, Garmin, Samsung и Fitbit.

Разработка новых часов следует за запуском умных очков Ray-Ban Display, представленных компанией в прошлом году. В Meta заявляли, что спрос на устройство оказался настолько высоким, что международный запуск пришлось приостановить из-за ограниченных запасов.

* Признана в России экстремистской и запрещена