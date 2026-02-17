США готовятся раскрыть тайны встречи с НЛО

Бывший президент США Барак Обама участвует в кампании по подготовке населения к официальному признанию контакта с инопланетянами. Такое мнение высказал Ник Поуп, в 90-х годах занимавшийся расследованием дел о неопознанных летающих объектах для Министерства обороны Великобритании, передает aif.ru.

Поводом для заявлений стало недавнее интервью Обамы американскому блогеру, в котором политик признался, что верит в существование пришельцев, и упомянул легендарную «Зону 51» — секретный военный объект, где, по слухам, проводят эксперименты над инопланетянами. По мнению Поупа, это высказывание нельзя считать случайным — оно вписывается в стратегию «акклиматизации» общества перед грядущими откровениями.

Эксперт также предрек, что в ближайшее время человечество ждут еще более неожиданные заявления. В январе 2026 года режиссер-документалист Марк Кристофер Ли заявил, что Дональд Трамп намерен выступить с «самым важным заявлением в истории человечества» о контакте с инопланетянами.

По его словам, речь уже подготовлена, а дата выбрана не случайно — 8 июля 2026 года, в 79-ю годовщину знаменитого инцидента в Розуэлле, когда мир впервые услышал о «захваченной летающей тарелке». Режиссер уверен, что послание Трампа будет услышано миллионами, поскольку этим летом Северная Америка примет чемпионат мира по футболу.