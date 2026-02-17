В Oppo Find X10 может появиться магнитная зарядка в стиле MagSafe

Далеко не все Android-смартфоны оснащены встроенными магнитами, как у iPhone с MagSafe, даже несмотря на наличие беспроводной зарядки. Так, прошел слух, мол, Oppo может изменить эту ситуацию.

По данным инсайдеров, будущий Oppo Find X10 может получить «магнитные крепления». Точных деталей пока нет. Кто-то предполагает, что речь идёт именно о встроенных магнитах — по аналогии с MagSafe.

Сейчас подобная функция встречается на Android-устройствах редко, пишут СМИ. Да, отдельные модели Google Pixel предлагают магнитные аксессуары, но это больше исключение, чем правило.

Информация об Oppo основана на сообщении в китайской соцсети Weibo, поэтому пока её стоит воспринимать с осторожностью. Тем более здесь могут иметь место «трудности перевода».