Многие производители бытовой техники рискуют обанкротиться

Генеральный директор тайваньского производителя микросхем Phison Пуа Хейнсен заявил, что в 2026 году значительная часть производителей бытовой техники и электроники может столкнуться с банкротствами из-за дефицита чипов памяти. Об этом сообщает PCMag.

© Газета.Ru

Топ-менеджер прогнозирует снижение производства смартфонов на 200–500 млн устройств, а выпуск телевизоров и персональных компьютеров также значительно сократится.

Хейнсен отметил, что дефицит чипов памяти может сохраняться как минимум до 2030 года. Ситуация, по его оценке, обострилась настолько, что поставщики требуют предоплату за поставки на срок до трех лет.

Крупные игроки отрасли, такие как Samsung, Micron Technology, SK Hynix и Kioxia, уже инвестируют в расширение производственных мощностей, однако запуск новых линий потребует времени.

Дополнительные мощности в Китае в ближайшей перспективе обеспечат лишь 3–5% мирового объема, что, по мнению главы Phison, не компенсирует глобальный дефицит. При этом ожидать роста предложения дешевой электроники не стоит из-за высокого внутреннего спроса на китайском рынке.