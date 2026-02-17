Скандал с пенисами: зачем лыжники их увеличивают?

Перед началом зимней Олимпиаде разразился необычный скандал: по обвинениям медиа, некоторые лыжные прыгуны искусственно увеличивали свой пах с помощью инъекций в гениталии, или просто набивали нижнее белье, чтобы пах был более выпуклым. Для чего? Для того чтобы изменить мерки костюмов — и прыгать дальше. Портал scientificamerican.com рассказал, в чем заключается «пенисгейт» и как мерки в паху помогают в лыжных прыжках.

Для начала, стоит прояснить нюансы по поводу паха. Правила, утвержденные Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда, гласят, что измерения «высоты паха» костюма атлета проводятся с помощью лазера. То есть, в теории, если пах атлета в момент измерения чуть больше, чем обычно, то и костюм будет более просторным, чем нужно.

Дополнительной ткани может быть достаточно, чтобы минимально увеличить дистанцию прыжка — примерно так же, как работают перепонки между лапами у белок-летяг. В спорте, где результаты часто определяются сантиметрами, любое дополнительное время в воздухе может решить вопрос между серебром и золотом.

Другими словами, этот момент действительно сильно влияет на спорт. По данным исследования, проведенного в 2000-х, даже 1 сантиметр дополнительной ткани в паху может увеличить дистанцию прыжка аж на 4 метра. А по результатам более свежего исследования, принятого к публикации в журнале Frontiers in Sports and Active Living, ученые обнаружили, что 1 лишний сантиметр обхвата в костюме может удлинить прыжки на 3,2 метра.

Атлеты, тренеры и регуляторы знают об этом. В январе, до того, как «пенисгейт» стал вирусной сенсацией, ряду сотрудников норвежской команды по прыжкам с трамплина временно запретили участвовать на Чемпионате мира по горнолыжному спорту. Их уличили в модификации костюмов спортсменов — они как раз пришили дополнительную ткань в районе паха. Инцидент стал центром скандала, и теперь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда предстоит переработать правила прыжков с трамплина — как минимум для того, чтобы костюмы атлетов измеряли правильно.

Но размер костюма — не единственный фактор, влияющий на длину прыжка. По факту, дистанция, в конце концов, зависит от физики. Для того, чтобы подготовиться к прыжку, спортсмены спускаются по рампам, которые оснащены ледяными бороздами. По мере спуска они стараются минимизировать сопротивление воздуха и трение лыж, чтобы набрать скорость. К моменту, когда атлет достигает дна трамплина, они достигают огромных скоростей и сталкиваются со стеной воздушного сопротивления — и затем наступает прыжок.

Если бы спортсмены прыгали в вакууме, то их траектория была бы параболической, с идеальным углом прыжка в 45 градусов. На градус меньше или больше — и максимальной дистанции уже не добиться. Но на Олимпиаде, конечно, никто не прыгает в вакууме, поэтому атлетам остается лишь опираться на воздух, чтобы оставаться в прыжке дольше. Они изгибают тело так, чтобы максимизировать подъемную силу и минимизировать сопротивление, тем самым борясь с гравитацией.

Отсюда и пошла характерная техника прыжков с трамплина — в форме буквы V. В начале 1980-х спортсмены обычно держали лыжи параллельно в воздухе, но уже в 1990-х они начали «летать», используя лыжи в качестве своего рода крыльев. И внезапно дистанция прыжков стала гораздо больше, чем раньше — как и частота падений.

Приходится ли спортсменам думать об этих физических нюансах? Иногда — да. Но обычно их тренируют так, чтобы во время самого прыжка активизировалась мышечная память.