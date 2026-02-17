В Telegram прошла еще одна масштабная волна блокировок каналов

Мессенджер Telegram в понедельник заблокировал 187 634 группы и канала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику платформы.

© Газета.Ru

По оценкам агентства, это одно из крупнейших значений за последние недели

По данным сервиса, только за воскресенье, 15 февраля, было удалено 235 282 сообщества — максимальный показатель с 23 января, когда блокировки затронули 300 840 групп и каналов.

С начала февраля Telegram ограничил доступ уже к 2,04 млн сообществ. Из них 7 116 были связаны с терроризмом.

С начала 2026 года общее число заблокированных групп и каналов приблизилось к 7,5 млн, включая 27 382 сообщества, которые платформа отнесла к связанным с терроризмом.

В Telegram напомнили, что с 2015 года система модерации основана на жалобах пользователей и проактивном мониторинге с использованием машинного обучения. В начале 2024 года к этим мерам добавили инструменты модерации на базе искусственного интеллекта.

«Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, что ведомство не планирует применять в отношении Telegram дополнительные меры ограничения. Однако в сети распространяется информация о том, что мессенджер в России будет полностью заблокирован с 1 апреля 2026 года.