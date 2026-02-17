В Telegram прошла еще одна масштабная волна блокировок каналов
Мессенджер Telegram в понедельник заблокировал 187 634 группы и канала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику платформы.
По оценкам агентства, это одно из крупнейших значений за последние недели
По данным сервиса, только за воскресенье, 15 февраля, было удалено 235 282 сообщества — максимальный показатель с 23 января, когда блокировки затронули 300 840 групп и каналов.
С начала февраля Telegram ограничил доступ уже к 2,04 млн сообществ. Из них 7 116 были связаны с терроризмом.
С начала 2026 года общее число заблокированных групп и каналов приблизилось к 7,5 млн, включая 27 382 сообщества, которые платформа отнесла к связанным с терроризмом.
В Telegram напомнили, что с 2015 года система модерации основана на жалобах пользователей и проактивном мониторинге с использованием машинного обучения. В начале 2024 года к этим мерам добавили инструменты модерации на базе искусственного интеллекта.
«Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, что ведомство не планирует применять в отношении Telegram дополнительные меры ограничения. Однако в сети распространяется информация о том, что мессенджер в России будет полностью заблокирован с 1 апреля 2026 года.