Тревожность вокруг искусственного интеллекта резко выросла в России

Искусственный интеллект третий год подряд занимает первое место среди наиболее тревожащих направлений научного прогресса, при этом в 2025 году разрыв с другими категориями существенно увеличился. Рост составил 12 процентных пунктов за год и стал самым заметным изменением в структуре ответов.

К данной категории отнесены высказывания о рисках слишком «быстрого» и неконтролируемого развития искусственного интеллекта и нейросетей, «порабощения человека роботами», создании автономных нейросетей и суперкомпьютеров, замене рабочих мест искусственным интеллектом и роботизации. Такие ответы назвали более четверти участников исследования (27%).

На втором месте — разработки в военной сфере и оружие массового поражения (4%). Напомним, что до 2023 года именно военные технологии и новые виды оружия стабильно занимали первое место среди «научных страхов» с пиком по итогам 2022 года (19%).

Опасения, связанные с развитием в области биологии и вирусологии, появлением новых заболеваний, «смертоносных бактерий и вирусов» есть у 1% респондентов (2% годом ранее) — после всплеска в 2020–2022 годах эта тема стала тревожить значимо меньше. Генная инженерия, вмешательство в ДНК, клонирование, фундаментальные физические эксперименты («андронный коллайдер») и угрозы из космоса («неопознанный астероид», «вирусы из космоса») беспокоят незначительное число россиян — каждая категория набрала до 1% ответов.

Как и год назад, почти половина опрошенных (49%) заявили, что никакие научные открытия не вызывают у них чувства тревоги — этот показатель стабилен.

Ежегодный мониторинг проводится телеканалом «Наука» с 2016 года. В рамках исследования респонденты самостоятельно называют тревожащие их научные достижения; ответы группируются по смысловым категориям.

Исследование проведено Институтом современных медиа (MOMRI - Modern Media Research Institute) совместно с телеканалом «Наука». Опрос проводился методом CAWI (онлайн-опрос) среди жителей России в возрасте от 18 лет и старше. Общее количество опрошенных — 1600 человек. Выборка квотная по полу, возрасту, типу поселения и федеральному округу. Опрос проведен 11-18 декабря 2025 года. Для сопоставления приведены данные опросов, проведенных в декабре 2020, 2021, 2022 года по аналогичной выборке, метод исследования – CATI (телефонные интервью), а также опросов декабря 2023 и 2024 года, проведенных по аналогичной методологии (CAWI).

